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Mardin'de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü - Son Dakika
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Mardin'de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yangını fark eden sürücü, 4 yolcuyla birlikte otomobilden inerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Mardin\'de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
19.01.2024 - 23:10,  Güncelleme: 23:15
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Mardin'de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki otomobil, alev topuna döndü.

Alınan bilgilere göre, ilçenin Cizre yolu Girmeli mevkiinde seyir halinde Davut Ayaz idaresindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yandı.

Yangını fark eden şoför, 4 yolcuyla birlikte otomobilden inerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İtfaiye ekipleri ateşi söndürdü. Kimsenin yaralanmadığı olayda otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü - Son Dakika


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