Mardin'de silah kaçakçılarına operasyon: 8 gözaltı, 1 tutuklama - Son Dakika
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Mardin'de silah kaçakçılarına operasyon: 8 gözaltı, 1 tutuklama

Mardin\'de silah kaçakçılarına operasyon: 8 gözaltı, 1 tutuklama

Mardin'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda bir uzun namlulu otomatik tüfek, iki tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.

09.05.2024 08:46
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Mardin'de silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesi amacıyla düzenlediği operasyonda 8 şahıs gözaltına alındı. Operasyonda 1 adet uzun namlulu otomatik tüfek, 2 adet tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüphelilerden 1'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de silah kaçakçılarına operasyon: 8 gözaltı, 1 tutuklama - Son Dakika

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