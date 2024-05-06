Mardin'de silahlı kavgaya karışan 9 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Mardin'de silahlı kavgaya karışan 9 kişi gözaltına alındı

Mardin\'de silahlı kavgaya karışan 9 kişi gözaltına alındı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen silahlı kavgada 5 kişi yaralanmıştı. Mardin Asayiş Şube ve Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışmalarını sürdürdü ve 9 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte 3 adet tabanca da ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

06.05.2024 18:20
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dün 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 9 kişi gözaltına alındı.

Tepebaşı Mahallesi'nde 4 Mayıs'ta sabah saatlerinde 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı silahlı kavga olayıyla ilgili Mardin Asayiş Şube ve Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 9 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslarla birlikte 3 adet tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan Ş.Ö., İ.D., M.A.Ö., H.Ş., M.E., S.E., A.S., M.S. ve A.S. isimli şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de silahlı kavgaya karışan 9 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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