Mardin'de sokak ortasında silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Mardin'de sokak ortasında silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

Mardin\'de sokak ortasında silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Koçhisar Mahallesi Ersoylu Caddesi'nde M.Ş.T. adlı bir kişi, sokak ortasında kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

14.02.2024 22:36  Güncelleme: 22:38
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Koçhisar Mahallesi Ersoylu Caddesi 326 Sokak'ta M.Ş.T. adlı şahıs, sokak ortasında kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan M.Ş.T., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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