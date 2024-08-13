Mardin'de tır çarpması sonucu kadının hayatını kaybettiği kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Mardin'de tır çarpması sonucu kadının hayatını kaybettiği kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde tır çarpması sonucu kadının hayatını kaybettiği kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazada hayatını kaybeden Zelal Akad'ın cenazesi defnedildi.

13.08.2024 17:55
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Mardin'de 1 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde tır çarpması sonucu kadının hayatını kaybettiği kaza anının güvenlik kamerası ortaya çıktı.

Dün Kışla Mahallesi Demiryolu mevkisinde plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tır, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle Zelal Akad olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kaz anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasından kaydedildi.

Akad'ın cenazesi sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldıktan sonra yakınları tarafından alınarak defnedildi.

Gözaltına alınan sürücünün emniyet işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de tır çarpması sonucu kadının hayatını kaybettiği kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de tır çarpması sonucu kadının hayatını kaybettiği kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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