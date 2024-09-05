Nusaybin\'de Kontrolden Çıkan Tır Devrildi, 2 Yaralı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Nusaybin ilçesi Girmeli Mahallesi mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan 33 ACH 524 plakalı tır devrildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN