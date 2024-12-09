Mardin'in Nusaybin ilçesinde tır ile bir pikapın çarpıştığı kazada araçta bulunan bazı inekler telef oldu.
Kaza, İpekyolu Akarsu Yol Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Bir tır ile büyükbaş hayvan taşıyan pikap çarpıştı. Kazada araçta bulunan bazı inekler telef olurken, bazıları ise yola savruldu. Yola savrulan inekler nedeniyle trafik aksarken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mardin'de Tır-Pikap Çarpışması: İnekler Telef Oldu - Son Dakika
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