Mardin\'de Tır ve Cip Çarpıştı

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Mardin'de tır ile cip çarpıştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, Kızıltepe- Nusaybin yolunda plakası belirlenemeyen cip ile tır çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlar çekici yardımı ile kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN