Mardin\'de Tırın Servis Aracına Çarpması Sonucu 2 Yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde tırın servis aracına arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçenin İstasyon Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi Kavşağında meydana geldi. Seyir halindeki 47 AG 040 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu personel taşıyan 47 S 0151 plakalı servis aracına arkadan çarptı. Tırın arkasından gelen 47 ADC 918 plakalı başka bir tır da, sürücüsünün son anda yaptığı manevrayla kaldırıma çıkarak ağaçlara çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan servis aracındaki 2 personel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN