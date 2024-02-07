Mardin'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mardin'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Mardin\'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Mardin'in Ömerli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 hafif ticari araç ile 6 otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

07.02.2024 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Ömerli ilçesinde 1 hafif ticari araç ile 6 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bir hafif ticari araç, 72 AK 106, 06 DH 8845, 72 AK 105, 34 FD 8497, 47 ACK 364 plakalı ve plakası belirlenemeyen başka bir otomobile çarptı. Kazada yaralanan 1 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ömerli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet, Mardin, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2024 23:50:22. #1.13#
SON DAKİKA: Mardin'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement