Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika
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Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Mardin\'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Mardin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 kişi tutuklandı, çeşitli uyuşturucular ele geçirildi.

05.05.2025 11:17
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Mardin'de son 1 haftada torbacı tabir edilen 5 sokak satıcısı yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Artuklu ilçesinde sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar sonucunda, "torbacı" adı verilen 6 uyuşturucu satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahısların adreslerinde yapılan aramalarda; 23 parça halinde bonzai, 22 kök hint keneviri, 5 gram plaka esrar, 141.2 gram metamfetamin, 62.90 gram eroin, 3 gram toz esrar, 1 suboxone sentetik ecza, 1 ruhsatsız tabanca, 17 tabanca fişeği ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, "Gençlerimize musallat olan zehir tacirleri ve onların maşaları olan sokak satıcılarıyla amansız mücadelemizi kesintisiz sürdürüyoruz. Gecenin karanlığında, kuytu köşelerde ya da kalabalıkların içinde saklanarak halkımızın canına, malına, huzuruna ve sağlığına kastedenlerin üzerine gündüzün aydınlığını düşürmeye kararlıyız." ifadelerine yer verildi. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika

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