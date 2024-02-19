Mardin'de Uyuşturucu Operasyonlarında 10 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mardin'de Uyuşturucu Operasyonlarında 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mardin\'de Uyuşturucu Operasyonlarında 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mardin'de son bir haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında polis ekipleri tarafından 10 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 550 gram skunk, 3 gram esrar, 2 gram metamfetamin ve 71 sentetik ecza ele geçirildi. Şüphelilerin emniyet işlemleri devam ediyor.

19.02.2024 13:44  Güncelleme: 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, kent genelinde polis ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu madde kullanan, bulunduran, ticaretini yapan 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üstlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, 550 gram skunk, 3 gram esrar, 2 gram metamfetamin, 71 sentetik ecza ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyet işlemleri devam ediyor. - MARDİN

Kaynak: İHA

Mardin, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de Uyuşturucu Operasyonlarında 10 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 04:30:13. #1.13#
SON DAKİKA: Mardin'de Uyuşturucu Operasyonlarında 10 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement