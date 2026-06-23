Mardin'de Yangınlarla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
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Mardin'de Yangınlarla Mücadele Devam Ediyor

Mardin\'de Yangınlarla Mücadele Devam Ediyor
23.06.2026 17:51
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Mardin'in farklı ilçelerinde çıkan anız ve ot yangınlarına ekipler müdahale ediyor.

Mardin'in çeşitli ilçelerinde çıkan anız ve otluk alan yangınlarına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Kızıltepe ilçesine bağlı Damlalı Mahallesi'nde çıkan anız yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Öte yandan Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın için de ekipler sevk edildi. Yangınların kontrol altına alınması için itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve diğer ilgili ekiplerin çalışmaları sürüyor. - MARDİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, 3. Sayfa, Mardin, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de Yangınlarla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika

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