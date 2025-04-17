Mardin'de Yol Kavgasında Tanker Sürücüsü Dayak Yedi

Yol kavgasında kendi sopasıyla dayak yedi... O anlar kamerada

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde yol kavgasında tanker sürücüsü, eline aldığı sopanın otomobil sürücüsünün eline geçmesi üzerine dayak yedi. O anlaa cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Vali Ozan Caddesi'nde otomobil otomobil ile tanker sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışması çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada tanker sürücüsü, eline aldığı sopanın otomobil sürücüsünün eline geçmesi üzerine dayak yedi. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sonra erdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin araya girmesiyle olay yatıştırıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.