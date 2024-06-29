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Mardin'deki feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

MARDİN - Mardin'de 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, 34 BEJ 927 Volkswagen markalı otomobil ile 16 ARM 474 plakalı tır çarpıştı. Çarpışma sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Yaralı,S.N, Ç.N, R.N. Ö.N. ve ismi belirlenemeyen bir kişi Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme sürerken güvenlik kamera kaydı ortaya çıktı.