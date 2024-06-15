Mardin Kızıltepe'de çıkan yangın kontrol altına alındı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde boş alanda çıkan yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Kübik Mahallesinde boş alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine itfaiye ve kolluk kuvvetti sevk edildi. Geniş alana yayılan yangın, itfaiye ve TOMA'ların uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN