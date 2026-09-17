Mardin Kızıltepe\'de kontrolden çıkan tır boş araziye girerek hasar aldı

Mardin Kızıltepe'de kontrolden çıkan tır boş araziye girerek hasar aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Sürekli Mahallesi mevkiinde seyir halindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak boş araziye girdi. Sürücü yara almadan kurtulurken tırda maddi hasar oluştu, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kontrolden çıkarak boş araziye giren yüklü tırda hasar meydana geldi.
Kaza, Kızıltepe'ye bağlı Sürekli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak boş araziye girdi. Sürücü yara almadan kurtulurken, tırda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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