Mardin Kızıltepe\'de otomobil ile motosikletin çarpışmasında 1\'i ağır 2 kişi yaralandı

Mardin Kızıltepe'de otomobil ile motosikletin çarpışmasında 1'i ağır 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin Kızıltepe'de Esenli Mahallesi yolu üzerinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı, yaralılardan 1'inin durumu ağır. Sağlık ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılarla ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Esenli Mahallesi yolu üzerinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada Y.M.D. (14) ve A.A. (22) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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