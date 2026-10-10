Gözü kulağı orada! İsmail Kartal'dan Aston Villa vurgusu - Son Dakika
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Gözü kulağı orada! İsmail Kartal'dan Aston Villa vurgusu

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Gözü kulağı orada! İsmail Kartal\'dan Aston Villa vurgusu
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Aston Villa maçına değinen deneyimli hoca, ''Aston Villa, Brentford ile 2-2 berabere kalmış. Şimdi konsantrasyonumuzu o maça çevireceğiz. Oyuncularımızla birlikte en iyisini yapmak için çalışacağız'' dedi.

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, ligde 3-0 kazanılan Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

''ONLAR DA BİZE GOL ATABİLİRDİ''

Mücadeleyi değerlendiren İsmail Kartal, ''Rizespor'a hazırlanırken, ne kadar iyi bir takım olduklarını anlattık. Bir golü bulduk, maça iyi başladık ama Rizespor ataklarını geliştirdi. Onlar da bize gol atabilirdi. Devre arası daha baskılı oynamamız gerektiğini anlattık. Daha sonra değişikliklerle maçı 3-0 kazanmasını bildik. Oyuncularımızı tebrik ediyorum, yolumuza devam ediyoruz.'' dedi.

Gözü kulağı orada! İsmail Kartal'dan Aston Villa vurgusu

''DAHA FAZLA OLABİLİRDİ''

Sözlerine devam eden Kartal, ''Çok fazla pozisyon beklemiyorduk, onlar da iyi yakım. Üç gol attık ama daha fazla olabilirdi. Rizespor da atabilirdi. Onlara da başarılar diliyoruz.'' değerlendirmesinde bulundu. 

Gözü kulağı orada! İsmail Kartal'dan Aston Villa vurgusu

''KONSANTRASYONUMUZU O MAÇA ÇEVİRECEĞİZ''

Aston Villa maçı hakkında da konuşan deneyimli teknik adam, ''Aston Villa, Brentford ile 2-2 berabere kalmış. Şimdi konsantrasyonumuzu o maça çevireceğiz. Oyuncularımızla birlikte en iyisini yapmak için çalışacağız.'' yorumunu yaptı. 

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