Mardin Mazıdağı\'nda çıkan yangın kontrol altına alındı

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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde gece saatlerinde ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Mazıdağı ilçesine bağlı Konur ve Meşeli köyleri arasında bilinemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla geniş bir alana yayıldı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 2 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

Jandarma, yangınla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN