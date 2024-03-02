Mardin Midyat\'ta Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

Sakarya'da Kalp Krizi Geçiren Tır Şoförü Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde D-650 kara yolunda seyir halinde olan bir tırın sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan tır, evin duvarına çarparak durabildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırılan sürücü, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.