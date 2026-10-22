Mardin Nusaybin'de motosiklet anne ile iki kızına çarptı, 3 kişi hafif yaralandı

Mardin Nusaybin'de motosiklet anne ile iki kızına çarptı, 3 kişi hafif yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Nusaybin ilçesinde Çağçağ Caddesi'nde motosikletin çarptığı anne ve iki kızı hafif yaralandı. Olay yerinde müdahale edilen 3 yaralı hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde motosikletin çarpması sonucu anne ve iki kızı yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Çağçağ Caddesi üzerinde motosiklet, yoldan geçen anne ve iki kızına çarptı. Kazada hafif yaralanan 3 kişiye, olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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