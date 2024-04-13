Mardin Nusaybin\'de Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Beyazsu yolu üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Audi marka 34 BAN 076 plakalı otomobil ile 28 yaşındaki Mustafa K. yönetimindeki plakası belirlenemeyen motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 28 yaşındaki Mustafa K.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, 1 kişi de yaralandı. Mustafa K.'nin cesedi otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN