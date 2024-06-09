Mardin'in Nusaybin'de ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, 8 Mart Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Uğur A. ve ismi belirlenemeyen 1 şahıs yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Uğur A. ve diğer şahıs, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mardin'in Nusaybin ilçesinde silahlı kavga: 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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