Mardin'in Nusaybin ilçesinde silahlı kavga: 2 kişi ağır yaralandı

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Mardin'in Nusaybin'de ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 8 Mart Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Uğur A. ve ismi belirlenemeyen 1 şahıs yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Uğur A. ve diğer şahıs, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN