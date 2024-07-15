Mardinli 15 Temmuz gazisi Alğan: "Bin kere şükürler olsun ki vatan için vurulduk" - Son Dakika
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Mardinli 15 Temmuz gazisi Alğan: "Bin kere şükürler olsun ki vatan için vurulduk"

Mardinli 15 Temmuz gazisi Halil Alğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sırasında tankın üstüne çıkarak hayatını yatağa bağlı sürdürüyor. Alğan, vatan için vurulduklarını belirterek, 'Vurulduğum için yine olsa yine aynı şeyi yapardım' dedi.

15.07.2024 23:19
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Mardinli 15 Temmuz gazisi Alğan: "Bin kere şükürler olsun ki vatan için vurulduk"

MARDİN - İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında durdurmak istediği tankın üstüne çıkan Halil Alğan (54), askerlerin kurşunuyla belden aşağısı felç kalarak hayatını yatağa bağlı sürdürüyor. Alğan, "Bin kere şükürler olsun ki vatan için vurulduk. Kendime geldiğim günden beri şükür ediyorum. Vurulduğum için yine olsa yine aynı şeyi yapardım" dedi.

İstanbul'da tekstil işiyle uğraşan 2 çocuk babası Halil Alğan, FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından, Bağcılar Güneşli'de yürüdükleri sırada insanların arasına dalan bir tankı durdurmak için beraberindekilerle üzerine çıktı.

Tankın içindeki askerlerin açtığı ateşle ağır yaralanan Alğan, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 45 gün yoğun bakımda kalan Algan, kurşunun koltuk altından girerek omuriliğine verdiği zararın ardından yatağa bağımlı kaldı. Memleketi Mardin'e dönen Alğan, Artuklu ilçesi Nur Mahallesi'ndeki evinde yaşamaya başladı.

15 Temmuz gecesini anlatan Alğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile caddelere çıktıklarını söyledi.

Emniyet Müdürlüğünü korumak için önüne gittiklerini aktaran Alğan, 15 Temmuz günü biz de herkes gibi caddeye çıktık. Emniyet müdürlüğünün önüne yürüdük. Cumhurbaşkanımızın bize havaalanında beklediğini söylediler. Biz de ana yola indik. Ana yoldan havaalanına doğru yürümeye başladık. Biraz ilerledikten sonra arkamızdan tank geldiğini gördük. Tankın üzerine yaklaşık on kişi atladık. Daha sonra tank insanların arasına daldı. Arabaların üstünden geçmeye başladı. İnsanlarımızı şehit etti gazi oldu" dedi.

Vurulduktan sonra felç kalan Alğan, "Tank hızlanmaya başladıktan sonra üzerinde iki kişi kalmıştık. 2 kilometre kadar yol aldıktan sonra bir silah sesi duydum. Beni koltuk altından vurup amirliğiden çıktı. Çıktıktan sonra siniri yaktığı için felç kaldım. Her zaman şükrediyorum Allah'a binlerce kez şükürler olsun. Yanımdaki arkadaş da vuruldu fakat iyileştiğini duydum daha sonra. Biz düştükten sonra çevredeki vatandaşlarımız bizi alıp hastaneye götürdüler. Yine olsa yine sokağa çıkardık devlete karşı bir darbe yapıldı sonuç olarak bin defa da olsa bin defa daha sokağa çıkarız. Halkın oylarıyla kazanmış Cumhurbaşkanına kimsenin darbe yapmasına izin vermeyiz. Bu öyle haince bir darbeydi ki umarım bir daha yaşamayız" şeklinde konuştu.

"Sadece 15 Temmuz'da değil her zaman hatırlanalım" diyen Alğan, "Bin kere şükürler olsun ki vatan için vurulduk. Kendime geldiğim günden beri şükür ediyorum. Vurulduğum için yine olsa yine aynı şeyi yapardım. Sadece ilgisizlik canimizi yakıyor. Biz istiyoruz ki sadece 15 Temmuz'da değil her zaman hatırlanalım. Valimiz Tuncay Akkoyun Allah kendisinden razı olsun çok güzel bir insan. Sadece benimle değil herkesle ilgileniyor" dedi

Kaynak: İHA

Darbe Girişimi, 15 Temmuz, İstanbul, Mardin, Terör, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mardinli 15 Temmuz gazisi Alğan: 'Bin kere şükürler olsun ki vatan için vurulduk' - Son Dakika

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