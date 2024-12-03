Marketlerden Hırsızlık Yapan Şahıs Yakalandı

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Nevşehir'de marketlerden salam ve peynir çalan şahıs önce güvenlik kameralarına, sonra da polise yakalandı.

2000 Evler Mahallesi Nur Sultan Nazarbeyev Caddesi üzerinde bulunan bir markete giren şahıs, salam ve peynirlerin bulunduğu şarküteri bölümüne yöneldi. Buradan peynir ve salam alan şahıs, aldığı ürünleri yanında getirdiği çantasına koyarak marketten ayrıldı. Şahsın şüpheli hareketleri sonrasında güvenlik kamera görüntülerine bakan market sahibi, şüphelinin şarküteri reyonundan salam ve peynir çaldığını tespit etti. Market sahibi durumu hem polise hem de aynı caddede bulunan başka bir market sahibine bildirdi. İkinci marketin güvenlik kamera görüntülerini izleyen iş yeri sahibi, şahsın marketlerine girdiğini ve birinci markette olduğu gibi ikinci markette de şarküteri reyonundan salam aldığı tespit edildi.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızın kimliğini tespit etti. Marketlerden hırsızlık yapan kişinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, daha önceden de benzer suçlardan sabıkası olan şahsı yakalayarak gözaltına aldı. - NEVŞEHİR