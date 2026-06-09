Marmara Adası'nda kayıp 58 yaşındaki adam denizde ölü bulundu - Son Dakika
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Marmara Adası'nda kayıp 58 yaşındaki adam denizde ölü bulundu

09.06.2026 18:32
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Balıkesir'in Marmara Adası ilçesinde iki gündür haber alınamayan emekli röntgen teknisyeni Yahya Çelik, dolgu iskelesi yakınında denizde ölü olarak bulundu. Kesin ölüm nedeni için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Balıkesir'in Marmara Adası ilçesinde iki gündür haber alınamayan bir kişi denizde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 7 Haziran Pazar gecesi evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan emekli röntgen teknisyeni, 3 çocuk babası Yahya Çelik (58) için yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunuldu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, ilçede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Çelik'in son olarak merkezde bulunan dolgu iskelesi yönüne gittiğini tespit etti. Aramalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, iskelenin altında deniz yüzeyinde hareketsiz bir kişiyi fark etti.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ve polis ekipleri tarafından denizden çıkarılan kişinin Yahya Çelik olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Çelik'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İlk değerlendirmelere göre Çelik'in dengesini kaybederek denize düşmüş olabileceği üzerinde durulurken, öte yandan olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında herhangi bir kişinin gözaltına alınmadığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Marmara Adası, Yahya Çelik, Balıkesir, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marmara Adası'nda kayıp 58 yaşındaki adam denizde ölü bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmara Adası'nda kayıp 58 yaşındaki adam denizde ölü bulundu - Son Dakika
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