Marmaraereğlisi'nde fırtına ve dolu yağışı: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

3.Sayfa

Marmaraereğlisi'nde fırtına ve dolu yağışı: Çatıla uçtu, ağaçlar devrildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde Şiddetli rüzgar ve dolu yağışı sonrası bazı evlerin ve bir fabrikanın çatısı uçtu ve ağaçlar devrildi. Dolu yağışı sebebiyle araçlar zarar gördü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde meydana gelen fırtına ve dolu yağışı, ilçede çeşitli hasarlara yol açtı. Şiddetli rüzgar ve dolu yağışı sonrası bazı evlerin ve bir fabrikanın çatısı uçtu ve ağaçlar devrildi. Şiddetli dolu yağışı sebebiyle de ceviz büyüklüğündeki dolu taneleri araçlara zarar gördü.

Marmaraereğlisi'nde yaşanan bu olay sonrası, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.