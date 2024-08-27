Marmaris Armella Koyu\'nda Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Ulaşımın sadece tekneler ile gerçekleştirildiği Marmaris Armella koyunda son üç günde yakalanan düzensiz göçmen sayısında artış yaşanırken, Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından karada bir düzensiz göçmen yakalandı.

Marmaris ilçesi Armella Koyu'nda düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Dalış Timi tarafından kara üzerinde bulunan 1 düzensiz göçmen yakalandı. - MUĞLA