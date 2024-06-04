Marmaris Bozburun\'da 12 düzensiz göçmen yakalandı

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Muğla'nın Marmaris ilçesi Bozburun karasında 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Marmaris Bozburun mevkiinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve Bozburun İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile müştereken kara üzerinde bulunan 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - MUĞLA