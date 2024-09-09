Marmaris-Datça karayolu Çubucak mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybeden 35 AIT 345 plakalı otomobil sürücüsü karayolu kenarındaki refüje çarparak denize uçmaktan son anda kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre, Marmaris Datça karayolu Çubucak mevkiinde meydana gelen kazada araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki refüje çarptı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.
35 AIT 345 plakalı araç refüj sayesinde yara almadan kurtulurken, refüj olmasaydı uçurumdan yuvarlanarak denize uçacaktı. Refüj sayesinde kurtulan sürücü kazayı yara almadan atlattı. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Refüj, Sürücüyü Facianın Eşiğinden Kurtardı - Son Dakika
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