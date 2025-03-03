Marmaris Devlet Hastanesi'nde bugün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. UPS odasında başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Diyaliz ve fizik tedavi servisleri boşaltıldı
Yangın nedeniyle hastanenin ilgili katında bulunan Diyaliz Servisi ve Fizik Tedavi Servisi tedbir amaçlı tahliye edildi. Ventilatöre bağlı bir hastanın sevki planlanırken, ayaktan ve yatan hastaların olaydan etkilenmediği bildirildi.
Yetkililer, yangınla ilgili incelemelerin sürdüğünü açıkladı. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Marmaris Devlet Hastanesi'nde Yangın - Son Dakika
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