Marmaris\'te 13 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde yasa dışı yollardan çıkış yapmaya hazırlanan 13 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Marmaris ilçesi Girneyit Koyu'nda çok sayıda düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve Bozburun Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile müştereken kara üzerinde bulunan 13 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA