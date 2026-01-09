Ölümlü kazaya neden olan çöp kamyonu şoförü tutuklandı - Son Dakika
Ölümlü kazaya neden olan çöp kamyonu şoförü tutuklandı

Ölümlü kazaya neden olan çöp kamyonu şoförü tutuklandı
09.01.2026 22:40  Güncelleme: 22:42
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir çöp kamyonunun çarptığı 68 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Kazayı gerçekleştiren sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybederken, kamyon sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza, Beldibi Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan G.K. (43) idaresindeki 34 NBA 571 plakalı çöp kamyonu, Gülderen Türkmen'e (68) çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan kadın ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak, ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Türkmen hayatını kaybetti. Türkmen'in ölüm haberi ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Kaza sonrası çöp kamyonu sürücüsü G.K. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen G.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

