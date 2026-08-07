10 Yıl Firari FETÖ Sanığı Marmaris\'te Yer Gösterdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konakladığı otele saldırı düzenleyen suikast timinde yer alan ve 10 yıl firari olarak saklandıktan sonra Afyonkarahisar'da yakalanan Burkay Karatepe, Marmaris'te geniş güvenlik önlemleri altında yer gösterme faaliyetlerine katıldı.

Cumhuriyet savcısı nezaretinde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren başlatılan çalışmalarda, Marmaris'te çoğunluğu dağlık alanlardan oluşan 8 farklı noktada arama ve inceleme gerçekleştirildi. Arama çalışmalarına 155 personel, 23 dedektör katıldı. Ekipler, Burkay Karatepe'nin tarif ettiği bölgelerde uzun namlulu silah, tabanca ve mühimmatın bulunmasına yönelik arama-tarama çalışmalarını sürdürüyor. Karatepe'nin 69 sayfalık ifadesinde, Marmaris'in Armutalan ve İçmeler mahallelerinde uzun namlulu silah, tabanca ve mühimmat gömdüğünü öne sürmesi üzerine başlatılan çalışmalarda, ekipler gösterilen bölgelerde dedektörlerle tarama yaptı. Arama faaliyetlerinin gün boyunca sürdüğü öğrenildi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yer gösterme faaliyetinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminin yaşandığı otelin arka yolu, firar ettiği sırada şort ve tişört satın aldığı belirtilen mağaza ile kaçış güzergahı olarak değerlendirilen dağlık alanlar da incelemeye alındı. Karatepe, toplam 8 farklı noktada güvenlik güçlerine yer gösterdi. Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yer gösterilen alanlarda geniş çaplı araştırmalara devam ediyor.