Marmaris\'te Kadına Şiddete Hayır Etkinliği

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Muğla'nın Marmaris ilçesi emniyet müdürlüğü ve Jandarma komutanlığına bağlı polis ve asker kadınlar, 19 Mayıs Meydanı'nda stant açarak vatandaşlara hem çiçek dağıttı, hem 'kadına el kalkamaz ' dedirtti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Marmaris'te düzenlenen programlar devam ederken, görevli Polisler ve Jandarmalar, günün önem ve anlamını anlatmak için farkındalık çalışması gerçekleştirdi. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ve ilçedeki kadın kurum müdürlerinin de destek verip ziyaret ettiği 19 Mayıs Meydanı'nda açılan stantta çiçekler dağıtan kadın polis ve jandarmalar vatandaşları KADES konusunda bilgilendirip çiçekler verip, erkeklere 'kadına el kalkamaz' yazılı broşürler dağıttı. Meydanda kurulan standın önünde 'Kadına el kalkamaz ' afişi açarak toplu fotoğraf çekilen etkinlikte yüzlerce Marmaris yaşayanı kadın için şiddete hayır çağrısı yapılıp, kadınlar günü kutlandı. - MUĞLA