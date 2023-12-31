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Marmaris'te kamyonet takla attı, şoför yaralı olarak kurtarıldı - Son Dakika
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Marmaris'te kamyonet takla attı, şoför yaralı olarak kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kamyonet takla attı. Kazada sıkışan şoför, itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Marmaris\'te kamyonet takla attı, şoför yaralı olarak kurtarıldı
31.12.2023 - 18:23,
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde kontrolden çıkan bir kamyonet takla attı. Kaza anı güvenlik kameralarına anbean yansırken, araç içinde sıkışan şoför, itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 27 JB 414 plakalı kamyonet, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Bir anda savrulan araç yol kenarında bulun yükseltiye çarparak takla attı. Kazada yaralanan şoför, araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan şoförü, çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı şoför ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Kameralara anbean yansıdı"

Kaza anı ise bölgede bulunan güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde seyir halinde olan kamyonetin bir anda kontrolden çıkarak takla attığı görüldü. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Marmaris'te kamyonet takla attı, şoför yaralı olarak kurtarıldı - Son Dakika


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