Marmaris'te Sağanak Yağış Devam Ediyor - Son Dakika
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Marmaris'te Sağanak Yağış Devam Ediyor

Marmaris\'te Sağanak Yağış Devam Ediyor

Marmaris'te sağanak yağışlar etkili, ekipler tedbirli. Herhangi bir afet öngörülmüyor.

16.11.2024 19:04
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak yağışın gece boyunca da devam edeceği belirtildi. Kaymakam Nurullah Kaya, "İlçe genelinde ve denizde tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde, genel olarak bildirilen aksi bir durum yok" dedi.

Marmaris'te sonbahar yağmurları sağanak halde başladı. Marmaris ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde etkisini gösteren sağanak bazı noktalarda dere ve sokak taşkınları ile yollara küçük kaya parçalarının dökülmesine sebep olurken ekipler anında müdahale etti. Bir sokakta yağışın etkisi ile çöken sokakta tamponu düşen aracın yardımına MUSKİ ekipleri koşarak yardımcı oldular.

"Denizlerde de önlemler alındı"

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, "Marmaris'imiz uzun zaman sonra böylesine bereketli, güzel bir yağmuru karşılamış oldu. Tabii bunun kısa bir sürede hızlı bir şekilde yağması da yanında bazı riskler taşıyor. Ancak ilçemizin tüm kurum ve kuruluşları şu an her türlü tedbiri almış durumda. Biz şu an için herhangi bir afet, ani baskın öngörümüz yok. Tüm tedbirler alınmış durumda. Yağışın yarın da devam etmesini bekliyoruz. Şu anda Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Liman Başkanlığımız tüm teknelerimizi telsiz sisteminden ikaz etti tedbirler alındı. Denizimizde de şu anda hem marinalarımızdaki, hem balıkçı barınağındaki hem de arkadaki teknelerimiz hepsi tedbirli bir şekilde güvenli limanlarda beklemeye devam ediyorlar. O konuda da tüm denizcilerimizi de dikkatli olmaya davet ediyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Marmaris'te Sağanak Yağış Devam Ediyor - Son Dakika

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