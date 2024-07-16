Marmaris'te Yanan Gezi Teknesi Sahibi ve Kaptanı Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Marmaris'te Yanan Gezi Teknesi Sahibi ve Kaptanı Serbest Bırakıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçtiğimiz pazar Keçi Adası açıklarında yanarak batan gezi teknesinin sahibi ve kaptanı, savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Kaza ile ilgili geniş çaplı idari tahkikat sürüyor.

16.07.2024 15:43
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçtiğimiz pazar Keçi Adası açıklarında yanarak batan gezi teknesinin sahibi ve kaptanı, savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

14 Temmuz Pazar günü saat 16.25'te Marmaris'in Keçi Adası yakınlarında 'Eagles' isimli gezinti teknesinde çıkan yangında, 96 yolcu ve 7 mürettebat olmak üzere toplamda 103 kişi tahliye edildi. Olayda 14'ü hafif, 3'ü ağır olmak üzere toplam 17 kişi yaralandı. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 3 kişiden M.B. isimli kadın yolcunun dumandan etkilenme ve boğulma sebebiyle yoğun bakımda tedavisi sürerken, yaralı R.T. ve E.B.'nin ise yanık ünitesi olan başka şehirlerdeki hastanelere sevk edildiği öğrenildi.

Kaza gününden bu yana Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Güney Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından soruşturma ve tahkikat başlatıldı. Yangının çıkış sebebi ile ilgili gözaltına alınan Kaptan E.K. ve tekne sahibi S.D., ilk ifadelerinde yangının jeneratör kaynaklı olabileceğini belirttiler. Olay günü yapılan tüm müdahalelerin ardından tamamen yanan ve batan teknede çıkan yangının kesin sebebinin belirlenebilmesi için bilirkişi raporu beklendiği belirtilirken, Sahil Güvenlik ekiplerince gözaltı işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesine sevk edilen tekne sahibi S.D. ve Kaptan E.K., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Kaza ile ilgili geniş çaplı idari tahkikat sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Marmaris, Muğla, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Marmaris'te Yanan Gezi Teknesi Sahibi ve Kaptanı Serbest Bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'te Yanan Gezi Teknesi Sahibi ve Kaptanı Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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