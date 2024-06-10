Marmaris'te çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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Marmaris'te çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi ile ormana sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni olarak sigara izmariti üzerinde duruluyor.

10.06.2024 13:44
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde yol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın ormana sıçramadan ekiplerin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Turgut Mahallesi'nde karayolu kenarında öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarındaki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale etti. Yangın ekiplerin zamanında müdahalesi ile ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yapılan incelemelerde yangının yol kenarına atılan sigara izmaritinin neden olabileceği şüphesi üzerinde durulduğu öğrenilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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