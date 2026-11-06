Meghan Markle'ın babası Florida'da gözaltına alındı, 78 materyal ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Meghan Markle'ın babası Florida'da gözaltına alındı, 78 materyal ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Meghan Markle'ın babası Thomas Markle, çocuk istismarı içeriği bulundurduğuna yönelik suçlamalar doğrultusunda ABD'nin Florida eyaletinde gözaltına alındı. Operasyonda istismarla bağlantılı olduğu düşünülen 78 materyale el konuldu ve Markle'ın hakim karşısına çıkması bekleniyor.

İngiltere Kralı Charles'ın küçük oğlu Prens Harry'nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'ın babası Thomas Markle, çocuk istismarı içeriği bulundurduğuna yönelik suçlamalar doğrultusunda ABD'nin Florida eyaletinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı. Operasyonda, çocuk istismarıyla bağlantılı olduğu düşünülen 78 materyale el konulduğu bildirildi.

İngiltere Kralı Charles'ın küçük oğlu Prens Harry'nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'ın babası Thomas Markle, çocuk istismarı bulundurduğuna yönelik suçlamalar doğrultusunda ABD'nin Florida eyaletinde gözaltına alındı. ABD basınında yer alan haberlerde, Markle'ın tekerlekli sandalyede, elleri kelepçeli şekilde FBI görevlileri tarafından etrafının sarıldığı belirtildi.

ABD Adalet Bakanlığı: "İstismarla bağlantılı olduğu düşünülen 78 materyale el konuldu"

ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Florida'da bir erkek, çocuk istismarı içeriği bulundurduğuna yönelik suçlamalar doğrultusunda gözaltına alındı. Florida, Lakeland'den 82 yaşındaki Thomas Wayne Markle, çocuk istismarı içeriği bulundurmakla suçlanıyor" ifadeleri kullanıldı.

Markle'ın reşit olmayan kız çocuklarıyla birlikte yer aldığı içerikler saklamakla suçlandığı belirtilen açıklamada, şüphelinin Los Angeles kenti yakınlarında yaklaşık 20 yıldır kiraladığı depoda arama yapıldığı belirtildi. Operasyonda, çocuk istismarıyla bağlantılı olduğundan şüphelenilen toplam 78 materyale el konulduğu kaydedildi.

FBI: "Hiçbir istismarcı güvenli sığınak bulamayacak"

FBI Direktörü Kash Patel, Markle'ın gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bay Markle, masum çocukları hedef almak ve suç teşkil eden eylemleriyle onların masumiyetini ellerinden almakla suçlanıyor. FBI ajanları ABD Adalet Bakanlığı ile birlikte hareket etti, ekiplerimiz hızla harekete geçerek söz konusu materyalleri tespit etti, yerlerini belirledi ve Bay Markle'ı Florida'da gözaltına aldı" ifadelerini kullandı.

Patel ayrıca, "FBI, masum çocukları korumak için elimizdeki tüm kaynakları kullanacak. Çocukları hedef alan hiçbir istismarcı, bu ülkede veya saklanmaya çalıştığı başka herhangi bir yerde güvenli bir sığınak bulamayacak" dedi.

Markle'ın ilerleyen saatlerde hakim karşısına çıkması beklenirken, Prens Harry ve Düşes Markle henüz duruma ilişkin bir açıklama yapmadı. Düşes geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklamada, 2019 yılının başlarında kendisine gönderilen bir mektupla "rahatsız edici iddialardan" haberdar edildiğini kaydetti.

Thomas Markle ise kendisine yöneltilen tüm suçlamaları daha önce kesin bir dille reddetmiş ve çocuk istismarı görüntülerini bulundurduğuna ilişkin son iddiaları "iğrenç yalanlar" olarak nitelendirmişti.

Kaynak: İHA
Amerika Birleşik DevletleriMeghan Markle3. SayfaMagazinFloridaHakimÇocukDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray’ın yıldızına kaptırdı Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray'ın yıldızına kaptırdı
Türkiye’nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı İşten çıkarmalar başlıyor Türkiye'nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı! İşten çıkarmalar başlıyor
Okan Buruk’tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı Okan Buruk'tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı
Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında
Sergen Yalçın’dan ilk icraat Sözünü tutup geri çağırdı Sergen Yalçın'dan ilk icraat! Sözünü tutup geri çağırdı
Bulun bu sapığı Türkiye’nin başkentinde yaptığına bakın Bulun bu sapığı! Türkiye'nin başkentinde yaptığına bakın
20:52
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonunda düşüş sürecek
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonunda düşüş sürecek
20:36
Bakan Çiftçi’den Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması: Sembol isimlerden biriydi
Bakan Çiftçi'den Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması: Sembol isimlerden biriydi
20:26
Türkiye’ye bir ülkeden daha vize sinyali 11 ülke listede
Türkiye'ye bir ülkeden daha vize sinyali! 11 ülke listede
20:00
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan emeklilere zam müjdesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan emeklilere zam müjdesi
19:46
Hakan Bahçetepe hakkında tahliye kararı
Hakan Bahçetepe hakkında tahliye kararı
18:58
Galatasaray’da Osimhen sakatlandı, ameliyat olacak
Galatasaray'da Osimhen sakatlandı, ameliyat olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 21:42:05. #.0.3#
SON DAKİKA: Meghan Markle'ın babası Florida'da gözaltına alındı, 78 materyal ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android