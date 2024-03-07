Meksika'nın Michoacan eyaletinde askeri helikopterin donanma gemisinden havalandıktan birkaç dakika sonra düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişinin kayıp olduğu bildirildi.
Meksika'da dün erken saatlerde bir helikopter kazası meydana geldi. Meksika Donanması tarafından yapılan açıklamada, Pasifik kıyısındaki Michoacan eyaletinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi. Açıklamada, helikopterin donanma gemisinden havalandıktan birkaç dakika sonra eyalete bağlı Lazaro Cardenas şehrinde düştüğü aktarıldı. Kazanın nedeninin ise henüz bilinmediği kaydedildi. - MEXİCO CİTY
Son Dakika › 3.Sayfa › Meksika'da Askeri Helikopter Kazası: 3 Ölü, 2 Kayıp - Son Dakika
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