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Meksikalı Gelin, düğün pastasını kestiği sırada polis tarafından gözaltına alındı - Son Dakika
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Meksikalı Gelin, düğün pastasını kestiği sırada polis tarafından gözaltına alındı

Uyuşturucu, gasp ve çete üyeliği gibi suçlardan aranan Meksikalı gelin, düğün töreninde pasta keserken polis baskınıyla gözaltına alındı. İsmi Nancy N olan gelinin, evlenmeden önce bir arkadaşı ile bazı kişilere şantaj yapmayı planladığı belirtildi. Eş zamanlı operasyonda başka çete üyeleri de gözaltına alındı. Savcılık, gelinin gelinlik içinde ve elleri kelepçeli bir şekilde çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Meksikalı Gelin, düğün pastasını kestiği sırada polis tarafından gözaltına alındı
16.01.2024 - 12:53,  Güncelleme: 13:30
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Uyuşturucu, gasp ve çete üyeliği gibi suçlardan dolayı hakkında yakalama kararı bulunan Meksikalı gelin, düğün gününde pasta kestiği sırada polis tarafından düzenlenen baskınla gözaltına alındı.

Nancy N olarak isimlendirilen gelinin, evlenmeden önce bir arkadaşıyla birlikte bazı kişilere şantaj yapma planları yaptığı belirtildi.

Polis, gelinle eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği operasyonda başka çete üyelerini de gözaltına aldı.

Savcılık, gelinin gelinlik içinde ve elleri kelepçeli bir şekilde çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Şüphelilerin, Ocak ayının başlarında Güney Meksika'da bir dron ile yarım düzine kişiyi öldürmekle suçlanan La Familia Michoacana adlı bir uyuşturucu karteli ile bağlantılı oldukları tahmin ediliyor.

Meksikalı Gelin, düğün pastasını kestiği sırada polis tarafından gözaltına alındı
Meksikalı Gelin, düğün pastasını kestiği sırada polis tarafından gözaltına alındı
Abdullah Teymur
Sondakika.com - 3.Sayfa
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Sonora, Suç, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Meksikalı Gelin, düğün pastasını kestiği sırada polis tarafından gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meksikalı Gelin, düğün pastasını kestiği sırada polis tarafından gözaltına alındı - Son Dakika
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