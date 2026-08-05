Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez yakalandı - Son Dakika
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Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez yakalandı

Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez yakalandı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'li Menderes Belediyesi'ne yönelik soruşturmasında haklarında gözaltı kararı bulunan 16 şüpheliden firari Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez, MİT, emniyet ve jandarma koordinasyonuyla saklandığı adreste yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Menderes Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, firari olarak aranan Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez, saklandığı adreste yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'rüşvet', 'irtikap', 'resmi belgede sahtecilik', 'görevi kötüye kullanma' ve 'imar kirliliğine neden olma' suçlamaları ile Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bunun üzerine dün sabah erken saatlerde jandarma tarafından Menderes Belediyesi'ne operasyon düzenlenmişti. Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alınmıştı.

Firari belediye başkan yardımcısı yakalandı

Şüphelilerden firari olarak aranan belediye başkan yardımcısı ve meclis üyesi Rüzgar Sönmez, bugün Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT), Emniyet İstihbarat birimleri ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin koordineli çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Millî İstihbarat Teşkilatı, Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Jandarma, Politika, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez yakalandı - Son Dakika
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