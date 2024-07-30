Menemen'de çıkan yangına müdahale başladı

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İzmir'in Menemen ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale başladı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yangın saat 10.10 sıralarında ilçeye bağlı Göktepe Mahallesi'nde bulunan makilik alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına İzmir orman bölge müdürlüğü ekipleri, 4 uçak, 7 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve 3 yer ekibi ile müdahaleye başladı.

Ekipler yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor. - İZMİR