Menteşe\'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Muğla'nın Menteşe çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun mücadelesiyle 4'üncü gününde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kontrol altına alındı.

Turnalı Mahallesi'nde sarp ve dağlık arazide çıkan yangına havadan ve karadan müdahalede bulunan askeri ekipler, orman işçileri, sivil toplum örgütleri, gönüllüler canla başla çalışarak yangını kontrol altına almayı başardı. Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Muğla Menteşe'de sarp ve dağlık arazide yürüttüğünüz mücadelede, bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte mutlu sona ulaştık. Yeşil Vatan için mücadele eden bütün kahramanlarımıza, bizlerle birlikte tek yürek olan kurumlarımıza, STK'larımıza, gönüllülerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz yangın kontrol altına alındı" ifadelerine yer verildi. - MUĞLA