Menteşe Devlet Hastanesi'nde bacanın kenarında bulunan malzemelerin aşırı ısı nedeniyle eriyerek yandığı öğrenildi.
Yoğun dumanı gören hastane çalışanlarının 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması sonrası bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteş İtfaiye Grup ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Menteşe Devlet Hastanesi'nde Yangın Paniği - Son Dakika
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