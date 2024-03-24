Mercek-14 Operasyonunda 852 Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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Mercek-14 Operasyonunda 852 Silah Ele Geçirildi

Mercek-14 Operasyonunda 852 Silah Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mercek-14 operasyonlarında 852 silahın ele geçirildiğini ve 966 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı. Operasyonlar kapsamında 644 ruhsatsız tabanca, 56 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 12 uzun namlulu tüfek ve 140 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

24.03.2024 13:09  Güncelleme: 13:10
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mercek-14 operasyonların toplamda 852 silahın ele geçirildiğini ve 966 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ruhsatsız silah temin edenlere ile silah kaçakçılarıyla mücadele edildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"63 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden 'Mercek-14' operasyonlarında; 644 ruhsatsız tabanca, 56 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 12 uzun namlulu tüfek, 140 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 852 silah ele geçirildi, 966 şüpheli hakkında işlem yapıldı." - ANKARA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mercek-14 Operasyonunda 852 Silah Ele Geçirildi - Son Dakika

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