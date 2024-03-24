Mercek-14 Operasyonunda 852 Silah Ele Geçirildi

Manisa'da kumar oynayanlara 177 bin lira idari para cezası

Manisa'da Şehzadeler ilçesinde kumar oynandığı tespit edilen dört ev ve bir iş yerine yapılan baskında, 27 kişiye toplam 177 bin lira idari para cezası uygulandı. Ev ve iş yeri sahipleri ise 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı.