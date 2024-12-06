Mermer Ocağındaki Göçük: 2 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mermer Ocağındaki Göçük: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

Balıkesir'de mermer ocağında meydana gelen göçükte iki işçi hayatını kaybetti, incelemeler devam ediyor.

06.12.2024 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Marmara Adası Saraylar Mahallesi'nde bir mermer ocağında meydana gelen göçük, iki işçinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. 5 yetkili, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kastamonulu işçiler Mustafa Dak ve Ahmet Özmen, göçük altında kalarak hayatını kaybetti. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda işçilerin cansız bedeni blok mermerlerin altından çıkarıldı ve memleketleri Kastamonu'da toprağa verildi.

Heyelanın ardından incelemeler sürüyor

Olayın yaşandığı mermer ocağının Kastamonulu bir şirket tarafından işletildiği ve Ediz Öztürk'e ait olduğu öğrenildi. Göçüğün nedenine ilişkin incelemeler devam ederken, kurtarma operasyonuna AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri katıldı. İlk belirlemelere göre, olayla ilgili ifadeleri alınan 5 yetkili, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Faaliyetlerin durdurulması tebliğ edilmişti iddiası

Göçüğün yaşandığı mermer ocağıyla ilgili iddialar, faciayı daha da tartışmalı bir hale getirdi. Görgü tanıkları ve bölge halkından edinilen bilgilere göre, bu ve birkaç mermer ocağına faaliyetlerini durdurmaları yönünde tebligat yapıldığı, ancak işletmelerin buna rağmen faaliyetlerine devam ettiği öne sürüldü.

Yaşanan kazanın incelemeleri sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Marmara Adası, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Sağlık, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mermer Ocağındaki Göçük: 2 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:08 Muhalifler, Humus’a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi Muhalifler, Humus'a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi
09:38 Staj için Antalya’ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz Staj için Antalya'ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz
09:36 En çok altın alan ülkeler belli oldu Türkiye’nin listedeki konumu dikkat çekici En çok altın alan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin listedeki konumu dikkat çekici
08:15 Hizbullah’tan muhaliflerle savaşan Esad’a tam destek mesajı Hizbullah'tan muhaliflerle savaşan Esad'a tam destek mesajı
07:52 Esad rejimi, Hama’yı Humus’a bağlayan kritik köprüyü savaş uçaklarıyla vurdu Esad rejimi, Hama'yı Humus'a bağlayan kritik köprüyü savaş uçaklarıyla vurdu
15:42 TFF, İsrailli futbolcuyu UEFA’ya şikayet etti TFF, İsrailli futbolcuyu UEFA'ya şikayet etti
15:35 Hama’daki hapishaneyi ele geçiren muhalifler yüzlerce mahkumu serbest bıraktı Hama'daki hapishaneyi ele geçiren muhalifler yüzlerce mahkumu serbest bıraktı
15:28 Bölgedeki halk, Hama’yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı Bölgedeki halk, Hama'yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı
15:27 Beşiktaşlı yönetici Kaan Şakul, istifa etti Beşiktaşlı yönetici Kaan Şakul, istifa etti
15:14 Suriye’de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat’ın ardından Hama’yı da ele geçirdi Suriye'de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından Hama'yı da ele geçirdi
15:10 HTŞ, Esad’ın mayolu fotoğraflarını paylaştı HTŞ, Esad'ın mayolu fotoğraflarını paylaştı
15:01 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan asgari ücret zammı için “denge“ mesajı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret zammı için "denge" mesajı
14:57 Deniz Çakır’dan “Ferhunde“ itirafı: Ondan sonra “Ben oyuncuyum“ dedim Deniz Çakır'dan "Ferhunde" itirafı: Ondan sonra "Ben oyuncuyum" dedim
14:51 Memurlara bir hak daha geliyor Memurlara bir hak daha geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 11:08:01. #1.11#
SON DAKİKA: Mermer Ocağındaki Göçük: 2 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.