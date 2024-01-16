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Mersin-Antalya D-400 Karayolunda Otobüs Kazası: 9 Ölü, 30 Yaralı - Son Dakika
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Mersin-Antalya D-400 Karayolunda Otobüs Kazası: 9 Ölü, 30 Yaralı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Mersin-Antalya D-400 karayolu Aydıncık ilçesi çıkışında meydana gelen otobüs kazasında 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve 30 kişinin yaralandığını açıkladı. Bakan, aşırı hız ve dikkatsizliğin büyük acılara neden olabileceğini belirterek, trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu.

Mersin-Antalya D-400 Karayolunda Otobüs Kazası: 9 Ölü, 30 Yaralı
16.01.2024 - 08:12,  Güncelleme: 08:14
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Bugün saat 01.15 sıralarında Mersin- Antalya D-400 karayolu Aydıncık ilçesi çıkışında şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu maalesef 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bütün sürücülerimize sesleniyorum. Aşırı hız ve bir anlık dikkatsizlik büyük acılara neden olabiliyor. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım." - MERSİN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Mersin-Antalya D-400 Karayolunda Otobüs Kazası: 9 Ölü, 30 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin-Antalya D-400 Karayolunda Otobüs Kazası: 9 Ölü, 30 Yaralı - Son Dakika
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